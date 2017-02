Descoberto laboratório de produção de crack e refino de cocaina na Morada do Vale I

A Policia Civil, através da 2ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (DIN/DENARC), localizou, no início da noite de segunda-feira (6), um laboratório de produção de crack e refino de cocaína na Morada do Vale I. Um homem foi preso em flagrante. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e foram encontrados 7kg de cocaína, 500g de crack, maconha, além vasta de munição de diversos calibres e material e equipamento para o preparo da droga.

Segundo o delegado Thiago Lacerda, os policiais identificaram duas residências envolvidas com atividade do narcotráfico na cidade. As investigações apontaram que os investigados realizavam a distribuição de crack, cocaína e maconha, abastecendo outros traficantes na Região Metropolitana e na Capital. “Em uma residência foi localizado um laboratório de produção de crack e de refino de cocaína onde uma pessoa, alvo da investigação, foi presa em flagrante. Também apreendemos uma prensa hidráulica de 30 Toneladas para a produção dos tijolos de cocaína e crack com o logotipo da organização criminosa, identificado por uma coroa e a letra A”, conta o delegado

Nas duas residências foram localizados uma prensa hidraulica de 30 Toneladas com 3 formas de logotipos da organização criminosa, carregadores de pistola, cerca de 200 munições de calibres .462, .556, .40 e .380, 7kg de cocaína, 500g de crack, 100g de maconha, insumos diversos de refino e preparo, centenas de pinos para venda em varejo de cocaína e três Balanças de precisão.

De acordo com o Diretor do Denarc, delegado Odval Soares, as investigações continuam visando desmantelar as diversas organizações criminosas atuante no tráfico de drogas no Estado do Rio Grande do Sul. “A ação foi fundamental para causar um prejuízo considerável a esta organização criminosa que atua em larga escala”, resume o Diretor.

Os presos foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, preparação e produção de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido e restrito. Após as formalidades legais, o preso foi conduzidos ao sistema penitenciário.