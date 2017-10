Batalhão de Operações Especiais vai reforçar policiamento da cidade

O policiamento ostensivo em Gravataí vai receber, a partir desta terça-feira, o reforço do 1º Batalhão de Operações Especiais (BOE) da Brigada Militar. O anúncio foi feito nesta segunda pelo secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, após reunião com o prefeito, Marco Alba, e o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e de Segurança Pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Luciano Vaccaro.

A decisão representa a pronta resposta do governo do Estado contra a criminalidade crescente no município da Região Metropolitana, culminando com o tiroteio que resultou na morte de duas pessoas e feriu outras 33 na madrugada de domingo. “O que ocorreu exige uma reação enérgica. A partir de agora, teremos o reforço significativo das forças policiais, para devolver a tranquilidade à comunidade”, garantiu Schirmer.

Com relação ao pedido de auxílio da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) cogitado pelo prefeito, o secretário explicou que não se trata de uma decisão apenas do Estado. Os agentes que hoje atuam em Porto Alegre desenvolvem atividades ligadas ao Plano Nacional de Segurança Pública, que tem na capital gaúcha uma de suas cidades-piloto. Dessa forma, não há possibilidade de transferência do efetivo para outro município.

“Não podemos esperar por uma definição sobre o remanejo da FNSP na esfera federal, nem temos tempo para que essa demanda seja reivindicada por parte do Estado. Precisamos agir agora e, por isso, deslocaremos o BOE em caráter imediato”, acrescentou Schirmer.

As ações terão apoio do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BavBM) e da Polícia Civil, que deslocará seis agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para auxiliar nas atividades de investigação. A Divisão de Apoio Aéreo (DAA) da PC também prestará apoio operacional.

“Confiamos na posição do secretário de que a reação deve ocorrer a partir das forças do Estado. Foram disponibilizados os meios necessários e a estratégia vai ao encontro do desejo da comunidade”, avaliou Alba.