Após troca de tiros, dupla é presa e 120 kg de drogas são apreendidas

Após troca de tiros com a PRF, dois homens foram presos na tarde de ontem na BR-290, próximo à GM, em Gravataí. Segundo a polícia, três pessoas trafegavam a bordo de um Megane pela freeway e após não pararem em duas barreiras, começaram a ser acompanhados. Ao ingressar no acesso a planta gaúcha da fábrica de automóveis e já atirando contra as viaturas policias, o condutor do automóvel perdeu o controle do veículo e bateu em um canteiro. Os homens fugiram em direção à GM, atirando contra os policiais. Um deles foi localizado baleado logo em seguida pelos seguranças da fábrica. 120 kg de maconha foram apreendidos e os outros dois envolvidos fugiram. Na sequência, um segundo automóvel foi abordado e detido seu motorista. Ele é suspeito de dar apoio ao veículo com a droga, que teria vindo do Paraguai. Ambos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.