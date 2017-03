Adolescente e tio são mortos a tiros

Uma adolescente de 13 anos e o tio, de 33, foram mortos a tiros no começo da noite deste domingo (19), em Gravataí. De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime ocorreu próximo à parada 76 da ERS 020, no bairro Palermo. Uma testemunha relatou aos policiais que a adolescente e o tio estavam em frente a uma casa com mais algumas pessoas, quando quatro homens em duas motos chegaram ao local e dispararam várias vezes. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A BM informou que um dos alvos dos tiros seria o padrasto da adolescente, que estava na casa, mas não foi atingido pelos tiros. A suspeita é de que o crime tenha relação com tráfico de drogas, já que o homem teria envolvimento com o comércio de entorpecentes. A autoria do crime é desconhecida. (CP)