Ação apreende 100 quilos de produtos impróprios

Policiais da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (DECON) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em ação conjunta com agentes fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, realizaram, na manhã desta terça-feira (25), uma fiscalização em estabelecimento comercial na cidade de Gravataí. A diligência faz parte das ações permanentes que integram diversos Órgãos Públicos com atribuições diferentes, porém, com a mesma finalidade, a de coibir a venda de alimentos impróprios aos consumidores gaúchos.

De acordo com o delegado Rafael Liedtke, durante os trabalhos realizados hoje, foram verificadas algumas irregularidades no estabelecimento visitado, que expunha à venda produtos e gêneros alimentícios com prazo de validade vencido, carnes indevidamente refrigeradas, tendo sido apreendidos, aproximadamente, 100 quilos de alimentos impróprios ao consumo humano.