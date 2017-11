Walmart Cachoeirinha será inaugurado amanhã

O supermercado Walmart será inaugurado oficialmente nesta quinta-feira, às 8h, em Cachoeirinha. Após dois meses e meio de obras, a nova loja substituirá o antigo hipermercado Big, que opera na cidade desde 1998. O projeto representa investimentos de cerca de R$ 1 bilhão ao longo dos próximos três anos no Brasil. No Rio Grande do Sul, somente em 2017, o investimento total será de R$ 54,7 milhões.

De acordo com o vice-presidente de Operações, Comercial e Marketing do Walmart Brasil, Bernardo Perloiro, a mudança dos supermercados vem acompanhada de uma troca de conceito. “Não vamos apenas pintar a loja, trocar a fachada e reformar. A mudança será conceitual. Queremos que nossos clientes tenham uma melhor visualização da loja e, por consequência, mais facilidade para encontrar os itens que procuram. Por isso, deixamos as gôndolas mais baixas e alargamos os corredores”, explicou. Além disso, a rede Walmart aposta em uma valorização na organização dos produtos. “Colocamos uma nova iluminação no setor de hortifruti e aumentamos o espaço. Isso era um anseio dos nossos clientes. Além disso, o setor de produtos perecíveis apresenta características de atacado, baixando o custo final para o consumidor”, revelou.

Perloiro explica que, após a mudança, a ideia é aumentar o faturamento em cerca de 15%. “Em todas as lojas que estamos operando a mudança é possível perceber um aumento nas vendas”, explicou.

Após a mudança, a loja de Cachoeirinha passará a ter duas entradas: uma para a seção de eletrônicos e outra para o setor de hortifrúti. O vice-presidente de hipermercados do Walmart Brasil, Eduardo Laranja, explica que a marca pretende padronizar todos os supermercados da rede. “Queremos dar uma identidade a todas as lojas. A ideia é que o Walmart de Cachoeirinha, por exemplo, seja igual a qualquer outro da rede”, contou.

Walmart no RS

O Rio Grande do Sul é o Estado que mais tem lojas no Brasil. A rede de supermercados possui 98 lojas no Estado, com mais de 13 mil funcionários. Além da unidade de Cachoeirinha, que possui cerca de 230 colaboradores, no ano passado a loja de Novo Hamburgo foi transformada. Conforme o diretor de Comunicação do Walmart Brasil, Luis Herrisson, a mudança em Novo Hamburgo foi um projeto piloto. “Após esse primeiro teste, estamos implementando a mudança em Cachoeirinha. A próxima loja a receber a mudança será a da Avenida Sertório, em Porto Alegre, na semana que vem”, contou. O Big de Gravataí ainda não tem data para mudar.

Mais mudanças nos próximos anos

De acordo com Herrisson, 70 lojas deverão ser reformuladas nos próximos anos no RS. “Serão 50 lojas do supermercado Nacional e outras 20 do hipermercado Big que serão transformadas”, adiantou. A mudança deverá ocorrer ao longo dos próximos quatro anos.