Triunfo Concepa abre vagas para a Operação Verão

A Triunfo Concepa está com vagas abertas para trabalho durante a Operação Verão 2017/18, que tem início em 15 de dezembro e término em março. São 158 vagas no total, sendo 127 para trabalhar na arrecadação nas praças de pedágio e 31 para inspetores de tráfego. Interessados devem preencher cadastro até 10 de novembro no site www.triunfoconcepa.com.br/rh.

Para as vagas de inspetor de tráfego é necessário ter 18 anos ou mais, habilitação de motorista na categoria B, 1º grau completo, experiência em direção veicular e atendimento ao público. Para os candidatos às vagas da arrecadação, que se dividem entre arrecadadores e auxiliares de pista, exige-se 18 anos ou mais, 2º grau incompleto e experiência em atendimento ao público. Têm prioridade candidatos que moram nas cidades em que há praças de pedágio ou próximas: Santo Antônio da Patrulha, Gravataí e Eldorado do Sul.