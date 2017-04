Tomas Machado vence The Voice Kids

Tomas Machado, o gauchinho de Estância Velha, venceu hoje (domingo) o The Voice Kids, da Rede Globo. O garotinho fui muito festejado pelos participantes do programa. Em Estância Velha foi montado um telão em praça pública para que todos pudessem acompanhar o desempenho e a participação de Tomas. Ele é aluno da Escola Valter Jacob Bauermann, localizada no Bairro Nova Estância. Todos estão fazendo festa pela conquista obtida por Tomas.