Sindicato da Borracha | Duas chapas vão concorrer à direção do Stiab

Diversos funcionários da empresa Pirelli, em Gravataí, são filiados ao Sindicato | Foto: Pirelli/ Divulgação

Na manhã de ontem, a juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Gravataí, Márcia Carvalho Barrili, apresentou decisão favorável à participação da chapa Inovação e Transparência nas eleições que vão definir a nova composição da diretoria e do conselho de representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha (Stiab) para o quadriênio 2018-2022. De acordo com a magistrada, “foram impostos entraves à inscrição de chapas para concorrer à direção do sindicato, bem como aos próprios eleitores”.

Com isso, a chapa Inovação e Transparência, de oposição, que estava impugnada de participar do pleito sindical, está apta a enfrentar a chapa É Nóis, que representa a atual diretoria do Sindicato.

Para o advogado dos trabalhadores da chapa de oposição, Deivti Dimitrios, com a decisão da juíza, haverá uma disputa igual pelo comando do Stiab. “A decisão caberá a quem tem o direito de escolher: o trabalhador”, afirmou. Procurada, a chapa de situação disse que não irá se pronunciar no momento.

Inicialmente, o pleito está previsto para acontecer nos dias 11 e 12 de dezembro, conforme consta no edital de convocação das eleições, assinado no último dia 2 de outubro pelo atual presidente do Stiab, Moacir dos Santos. Entretanto, uma reunião de conciliação entre as chapas poderá alterar a data das eleições.