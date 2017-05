Prostituta mata cliente asfixiado com bandeira do Brasil

Uma garota de programa asfixiou um cliente usando uma bandeira do Brasil na tarde desta sexta-feira (05) em Tramandaí, no litoral norte gaúcho. De acordo com a polícia, vizinhos teriam ouvido os gritos da vítima e acionado socorro, mas o resgate já encontrou o homem sem vida. A polícia acredita que uma discussão envolvendo o consumo de drogas possa ter resultado no crime, já que ambos eram usuários de crack.

A suspeita empurrou a bandeira na boca e garganta do homem de 71 anos, causando morte por sufocamento. De acordo com as informações preliminares, o senhor seria cliente antigo da autora, de 30 anos. A investigação não descarta que o fato de ser dia de pagamento da pensão do idoso possa ter influenciado no crime.

A mulher fugiu do local, mas acabou localizada e presa em flagrante, sem confessar os motivos que a levaram ao crime. O idoso foi encontrado sobre a cama, dentro da casa de madeira, em um bairro humilde da cidade. A vítima morava sozinha, e não foram encontrados indícios de envolvimento com ações criminosas.

Com informações dos sites Terra e Litoral Mania.