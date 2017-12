Preso mais um suspeito de participar do atentado na Morada do Vale

Crime aconteceu no dia 22 de outubro e deixou dois mortos e mais de 30 pessoas feridas. | Foto: Polícia Civil/ Divulgação

A Brigada Militar prendeu nesta segunda-feira mais um suspeito de participar do atentado ocorrido no dia 22 de outubro, na Morada do Vale II, quando duas pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. Everson Luís Menezes da Rosa, de 25 anos, foi preso no município de Caraá, no Litoral Norte do RS. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Três suspeitos de participar do crime ainda são procurados pela polícia.

Confira a situação dos envolvidos no atentado:

Foragidos:

– Bruno Belomo da Silva, 26 anos, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico.

– Carlos Emanuel da Rosa Generoso, 23 anos, com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico.

– Lucas Ariel Soares Teixeira, 23 anos, com antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo, latrocínio, homicídio, roubo e tráfico.

Presos:

– Douglas Oliveira Carvalho, 23 anos, com antecedentes criminais por receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele está preso preventivamente desde o dia 10 de novembro.

– Everson Luís Menezes da Rosa, 25 anos, com antecedentes por tráfico, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

– Luiz Felipe Silva de Mello, 20 anos, com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio.

Falecido:

– João Daniel Duarte de Souza, 18 anos, foi morto no dia 8 de novembro. Ele foi encontrado com sinais de tortura em um matagal em Gravataí. João possuía antecedentes criminais por latrocínio, homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O outro suspeito de participar do caso é um adolescente de 16 anos, que não teve o nome revelado. Ele foi apreendido no último dia 26.