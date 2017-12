Preço do gás de cozinha sobe em Gravataí e Cachoeirinha

A Petrobras anunciou um reajuste de 8,9%, em média, para o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial, engarrafado pelas distribuidoras em botijões de até 13 quilos. O aumento passou a valer em todo o Brasil desde as primeiras horas desta terça-feira.

Segundo a estatal, o aumento se deve principalmente à alta das cotações do produto nos mercados internacionais, que acompanha a alta do Brent (petróleo cru), que indica a origem do óleo e o mercado onde ele é negociado.

Ainda segundo a Petrobras, o percentual de reajuste anunciado leva em conta os preços praticados sem a incidência de tributos. Se for integralmente repassado ao consumidor, a Petrobras estima que o preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg deve subir, em média, 4%. Isso representa cerca de R$ 2,53 por botijão, caso sejam mantidas as margens de distribuição e de revenda, além das alíquotas de tributos.

O Jornal de Gravataí entrou em contato com algumas distribuidoras de gás de cozinha de Gravataí e de Cachoeirinha para saber os preços cobrados antes do reajuste e, também, informar o percentual do aumento nas distribuidoras contatadas.

Botijão de 13kg em Gravataí

- Distribuidora Dimer

Na terça-feira, o preço era de R$ 68. A partir desta quarta-feira, haverá reajuste de 5,3%.

- Distribuidora Nazário

Na terça-feira, o preço era de R$ 65. Haverá reajuste de preço nesta quarta-feira. Segundo a distribuidora, é provável que o aumento seja de 8,9%.

- Distribuidora Silva

Na terça-feira, o preço era de R$ 62. Ainda nesta terça, houve reajuste de 10%.



Botijão de 13kg em Cachoeirinha

- Distribuidora Amigão

Na terça-feira, o preço era de R$ 65. A distribuidora informa que haverá reajuste de preço nos próximos dias e, provavelmente, o aumento será de 10%.

- Distribuidora Central

Na terça-feira, o preço era de R$ 64. Haverá reajuste de preço nos próximos dias. Segundo a distribuidora, é provável que o aumento seja em torno de 8,9%.

- Distribuidora Rondon

Na terça-feira, o preço era de R$ 60. A distribuidora confirmou que haverá aumento de preço nos próximos dias. Contudo, não soube informar o percentual.

Sindicato se manifesta

Em nota, o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) afirma que o reajuste anunciado pela Petrobras ainda deixa o preço dos botijões de cozinha de 13kg cerca de 1,3% abaixo do preço de paridade internacional.