Parada 76 | Suposto autor do disparo que matou jovem se apresenta à polícia

Emerson Fraga, 25 anos, ex-companheiro de Danielle Gonçalves, morta com um disparo de arma de fogo na última quinta-feira, prestou depoimento à polícia na manhã desta segunda-feira. Conforme o titular da Delegacia de Homicídios de Gravataí, delegado Felipe Borba, o suspeito “sustentou a versão de que o disparo foi acidental”. O delegado, entretanto, afirmou que não pode divulgar mais detalhes do depoimento para não prejudicar o andamento das investigações.

A Polícia Civil segue buscando informações e aguardando provas periciais para checar a veracidade das afirmações do suspeito. Fraga possui antecedentes criminais e foi liberado após o testemunho.

Postagens em rede social

Na última sexta, Emerson Fraga publicou três mensagens no perfil de Danielle no Facebook. Em uma delas, o ex-companheiro da vítima pede desculpas pelo ocorrido. “Não sou monstro. Eu mesmo nunca vou me perdoar”, escreveu.

O caso

Na tarde da última quinta-feira, a jovem Danielle Gonçalves, de 19 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo. O crime ocorreu na Rua Santo Antônio, no bairro Santa Cruz, em Gravataí.

Segundo o delegado Borba, moradores relataram ter ouvido um homem deixar a residência após o disparo dizendo que não tinha a intenção de atirar.