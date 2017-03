Operação Blecaute flagra roubo de energia em indústria de Gravataí

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio das Concessionárias e os Serviços Delegados (DRCP/DEIC) prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (27), um indivíduo por furto qualificado em Gravataí. A ação se deu em continuidade à Operação Blecaute que visa combater os furtos de energia elétrica.

Segundo o delegado Alexandre Fleck, os policiais descobriram, através de técnicos da concessionária de energia elétrica, que a empresa de fabricação de embalagens plásticas tinha débitos superiores a 120 mil reais, sendo que o contrato havia sido rescindido em abril de 2016. “Na empresa, foram encontrados dois ramais clandestinos ligados diretamente na rede da concessionária, de modo que toda a energia consumida era furtada”, relatou o delegado.

O delegado ressaltou que o furto de energia por estabelecimentos comerciais está no foco de combate da DRCP. “Além de gerar grandes perdas na rede de energia, com prejuízos arcados por toda a população e, consequentemente, diminuição de arrecadação de impostos, a conduta gera perigo e instabilidade na rede energética. Aquele que mantem comércio regularmente não consegue competir de forma igualitária com aquele que se vê livre do custo de energia intrínseco à atividade econômica”, afirmou o delegado.