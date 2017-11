Nesta noite | Bairros de Gravataí e Cachoeirinha terão abastecimento de água normalizado

Normalização do abastecimento se dará gradualmente. | Foto: Corsan/ Divulgação

Cinco bairros de Gravataí e de Cachoeirinha terão o abastecimento de água normalizado no início da noite desta quinta-feira. De acordo com a Companhia Riograndense de Sanemanento (Corsan), em Gravataí, os bairros Bela Vista e Parque Ely estão com interrupção no abastecimento de água em decorrência de um rompimento de rede. Em Cachoeirinha, os bairros Distrito Industrial, Jardim Conquista e Vila da Paz também estão com o abastecimento prejudicado, em virtude de uma interligação de rede. Segundo a Corsan, os reparos já estão sendo feitos nas duas cidades.

A normalização do abastecimento se dará gradualmente e, em todos os bairros citados, poderão ocorrer oscilações na pressão da água. Nos demais bairros de Gravataí e de Cachoeirinha não há informações sobre desabastecimentos.