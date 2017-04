NESTA NOITE: Arte Sesc traz o espetáculo Manotas Musicais a Gravataí

O espetáculo circense Manotas Musicais, do Grupo Trampulim, de Minas Gerais, é atração do Arte Sesc – Cultura por Toda Parte em Gravataí. A apresentação será no dia 5 de abril, no Teatro do Sesc (Rua Anápio Gomes, 1241), às 20h. Os ingressos já estão à venda no Serviço de Atendimento ao Cliente do Sesc Gravataí nos valores de R$ 15 para comerciários e dependentes com Cartão Sesc/Senac, R$ 18 para empresários e dependentes com Cartão Sesc/Senac e R$ 30 para público em geral.

O espetáculo mostra os palhaços Benedita Jacarandá e Sabonete, que resolveram que são músicos clássicos. Para isso convidam uma banda composta por três exímios paspalhos. O que era para ser um grande concerto se converte numa “Manota Musical”. Não satisfeitos, Benedita e Sabonete querem ser maestros. A orquestra? É você. Manotas Musicais nasce do uso da música como ferramenta de jogo para o palhaço. Com um repertório eclético, jogos musicais e gags tradicionais de palhaço, Benedita e Sabonete conduzem o espetáculo a um momento surpreendente: o público, sob a regência destes palhaços-maestros, se transforma numa grande orquestra musical.