Mais um envolvido no atentado da Morada do Vale é preso

Homem tinha antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio. | Foto: Polícia Civil/ Divulgação

Agentes da Delegacia de Homicídios de Gravataí prenderam na madrugada deste sábado, em Xangri-lá, no Litoral Norte, Luiz Felipe Silva de Mello, 20 anos, suspeito de ter participado do atentado ocorrido na Morada do Vale II, no dia 22 de outubro. O homem possuía antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio.

Até o momento, dos oito responsáveis pelo atentado, dois homens estão presos, um homem foi assassinado e um menor foi apreendido. Quatros ainda estão foragidos.

Para o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Gravataí, Felipe Borba, a ação deste sábado, conjugada com todo o trabalho de investigação, “revela que o empenho dos policiais, junto à colaboração da comunidade, garante um melhor e mais eficiente combate à criminalidade”, disse.

Na última quinta-feira, a Delegacia de Homicídios divulgou a identidade de sete dos oito homens envolvidos no atentado que causou duas mortes e deixou cerca de 30 pessoas feridas durante uma festa na Rua Eurico Lara, no bairro Morada do Vale II, em Gravataí.

Confira a identidade dos envolvidos:

Foragidos:

– Bruno Belomo da Silva, 26 anos, com antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico.

– Carlos Emanuel da Rosa Generoso, 23 anos, com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e tráfico.

– Everson Luís Menezes da Rosa, 25 anos, com antecedentes por tráfico, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

– Lucas Ariel Soares Teixeira, 23 anos, com antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo, latrocínio, homicídio, roubo e tráfico.

Presos:

– Douglas Oliveira Carvalho, 23 anos, com antecedentes criminais por receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele está preso preventivamente desde o dia 10 de novembro.

– Luiz Felipe Silva de Mello, 20 anos, com antecedentes criminais por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e latrocínio.

Falecido:

– João Daniel Duarte de Souza, 18 anos, morto no dia 8 de novembro. Ele foi encontrado com sinais de tortura em um matagal em Gravataí. João possuía antecedentes criminais por latrocínio, homicídio, tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

O outro suspeito de participar do caso é um adolescente de 16 anos, que não teve o nome revelado. Ele foi apreendido no último dia 26.