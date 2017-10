Os veteranos do CTG Laço da Amizade, de Gravataí, conquistaram, neste final de semana, o vice-campeonato do Xiruart, em Santa Maria. O primeiro lugar ficou com o CTG João Sobrinho, de Capão da Canoa. O CTG Aldeia dos Anjos, também de Gravataí, conquistou a 5ª posição, e o Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, o 6º lugar.