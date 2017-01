Um banhista desapareceu no mar agora no final da tarde, num dos pontos da praia da Nova Tramandaí. Salva-vidas da Operação Golfinho entraram no mar na tentativa de localizar o jovem, que teria 21 anos, mas até agora ele não foi localizado. Há grande movimentação neste momento no local com a presença do Corpo de Bombeiros e o SAMU. Não foi fornecida até o momento a identidade da pessoa desaparecida.