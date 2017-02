Brigada de Glorinha intercepta veículo que conduzia ferido e dá apoio até o hospital de Gravataí

Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo provavelmente no final da noite de ontem (23/02) em uma rua no município de Parobé. A Brigada Militar de Glorinha foi acionada porque a princípio a informação era de que teria ocorrido um tiroteio em uma localidade pertencente à esse município. A guarnição abordou o veículo citado na ligação telefônica, um Corsa branco, já na ERS 030 em Glorinha, sendo que o motorista explicou que ao passar pela rua em Parobé, viu um homem caído pedindo socorro e ele o colocou em seu carro para levá-lo ao hospital de Gravataí. A guarnição, conforme informações da BM de Glorinha deu apoio e ao chegar ao hospital, a vítima, identificada como sendo Jovercí de Oliveira (34) não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer por volta de 1h25min da madrugada de hoje (24). A ocorrência foi registrada na DP de Glorinha, município onde ocorreu a abordagem por parte da Brigada Militar. A Polícia Civil de Glorinha investiga para esclarecer a ocorrência e apurar as causas que motivaram o homicídio.