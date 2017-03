Homem foi morto a tiros na Várzea

Um indivíduo foi alvejado a tiros no final da madrugada de hoje (10/03), na Rua João Pedroso da Luz. O fato aconteceu nas imediações do antigo prédio do mercado Compre Bem, quando um motorista que passava pelo local, viu alguém pedindo ajuda, socorrendo o desconhecido que disse ter sido alvejado a tiros. O motorista foi direto à Brigada Militar, que orientou a remoção ao Hospital, onde morreu por volta das seis horas da manhã. A Brigada Militar o identificou como sendo Vianei Isoppo, 31 anos . O corpo foi removido ao PML de Osório. A Polícia Civil investiga para descobrir a autoria e a motivação para o crime.