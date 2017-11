Google realiza evento em Gravataí

Evento será realizado na Ulbra. | Foto: Google Maps

Nesta quinta-feira, consultores da empresa Google participarão, através de uma transmissão ao vivo pelo Youtube, do Google Partner Connect, evento que abordará estratégias de negócios para o Natal. Além disso, o Partner Connect tem o objetivo de conscientizar as empresas da importância de anunciar em ferramentas online e disseminar conhecimento.

O evento é uma parceria entre a Associação das Empresas e Profissionais de TI do Vale do Gravataí e a Ulbratech e será realizado na Ulbra de Gravataí, das 9h30 às 12h. As inscrições podem ser feitas aqui. As vagas são limitadas.