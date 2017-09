Em leião, casa de proprietário do M. Grupo não possui interessados

Recentemente, a falência da incorporadora que já administrou o Shopping de Gravataí foi confirmada por unanimidade pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJ) | Foto: Norton Leilões/ Divulgação

Um leilão virtual foi realizado na tarde desta quinta-feira para ofertar uma das casas de Lorival Rodrigues, dono do M.Grupo — empresa que administrou o Shopping Gravataí até o início deste ano. O imóvel, que não recebeu propostas, possui área de 382,20 m² e está no nome de Camila Santiago Rodrigues, filha de Lorival. A residência fica no barro Chácara das Pedras, em Porto Alegre. As informações foram dadas pelo leiloeiro Norton Jochims Fernandes.

O lance mínimo estipulado para a casa foi de R$ 7,2 milhões. No segundo leilão, marcado para 6 de outubro, o valor mínimo de proposta será de R$ 5,4 milhões. Se não houver compradores, o imóvel ficará de posse do Estado.

Grupo foi afastado do shopping no início do ano

Em fevereiro, a Justiça afastou o Grupo do comando do Shopping Gravataí. Na oportunidade, a empresa Pro Overseas, de Porto Alegre, passou a administrar o empreendimento. A companhia já exerce a administração de outros três shopping do M.Grupo em situação idêntica.

Falência

Nos últimos dias, a falência do M.Grupo foi confirmada por unanimidade pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJ). O Grupo surgiu no RS anunciando, entre outras coisas, a construção daquele que seria o prédio mais alto do Estado, que seria construído em Gravataí.