Duplicação da Centenário | Marco Alba assina ordem de início das obras

Segundo a prefeitura, os trabalhos começam nesta semana, com o levantamento topográfico e as marcações da obra. | Foto: Jornal de Gravataí

O prefeito de Gravataí, Marco Alba (PMDB), assinou na manhã desta terça-feira a ordem de início das obras de duplicação da Avenida Centenário. O anúncio foi realizado próximo à rótula da Avenida Adolfo Inácio Barcelos, local onde deverão começar as obras, em direção ao entroncamento com à ERS-118. Na oportunidade, também foi anunciado que a Adolfo Inácio Barcelos passará por uma revitalização, para se adequar às mudanças da Centenário. “Nesse período à frente da prefeitura, realizamos cerca de 50% das obras que a nossa cidade precisa”, disse. Alba lembrou, ainda, as duplicações das avenidas Jorge Amado, Brasil e Itacolomi.

Segundo a prefeitura de Gravataí, os trabalhos começam nesta semana, com o levantamento topográfico e as marcações da obra, permitindo que as máquinas iniciem na semana que vem o alargamento das faixas. A empresa Pedraccon Mineração será a responsável por executar a obra. O representante da companhia que esteve presente no anúncio, Adriano Canal, deu detalhes sobre o projeto. “Com o alargamento da via, serão acrescentadas duas novas pistas e, ao final das obras, a faixa de rolamento terá 14 metros”, explicou.

Conforme noticiado ontem pelo Jornal de Gravataí, a previsão de conclusão da obra é para março de 2018 e o custo total é de aproximadamente R$ 1,3 milhão. As informações foram confirmadas pelo secretário municipal de Obras Públicas, Paulo Martins, que comemorou o início dos trabalhos. “O projeto dessa duplicação começou há algum tempo. É um sonho que estamos realizando”, afirmou. O valor investido pelo Executivo municipal serve como contrapartida para a Corporação Andina de Fomento financiar outros R$ 100 milhões para serem aplicados em diversas obras de infraestrutura no município, incluindo a duplicação da ponte do Parque dos Anjos.

Para o morador de Gravataí Kauê Henrique, de 18 anos, a duplicação será ótima. “O trânsito na Centenário é muito ruim praticamente durante todo o dia”, disse. Já a moradora Eva Moraes, de 62 anos, afirma que a duplicação já deveria ter acontecido. “Nos horários de pico é difícil transitar na via”, reclamou.

A ponte do Parque

Durante o discurso que precedeu a assinatura da ordem do início das obras, o prefeito de Gravataí informou que o projeto para a duplicação da ponte que dá acesso ao bairro Parque dos Anjos está sendo trabalhado junto com a Secretaria de Habitação, Saneamento e Projetos Especiais. Procurado, o secretário titular da pasta, Luiz Zaffalon, afirmou que a elaboração do projeto demora cerca de 120 dias.

“Vamos começar a elaborar o projeto. Encontramos junto ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) uma proposta de duplicação antiga, que serve como base, mas que não pode ser aproveitada em sua plenitude. Após a elaboração, haverá uma licitação e, posteriormente, o início das obras. O processo levará cerca de oito meses, a contar a data de hoje”, adiantou.

Duplicação parcial na ERS-020

Marco Alba informou que uma parte da ERS-020, em Gravataí, será duplicada. “O trecho que será trabalhado fica entre a rótula da parada 61 e a empresa Trafo”, contou. A obra, entretanto, não tem data para começar.