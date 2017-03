Dois presos e um adolescente apreendido por tráfico

Na tarde da última quinta-feira (16), policiais da DPHPP de Gravataí, coordenados pelo Delegado Felipe Borba, em conjunto com Policiais Militares do 17º BPM, promoveram Operação Pulverização com o intuito de combater os pontos de tráfico, cuja atividade potencializa a prática de homicídios na cidade. Dois suspeitos foram presos e um adolescente apreendido.

No local foram apreendidos aproximadamente um quilo de maconha, 254 pedras de crack, uma porção de crack pesando aproximadamente 24g, um revólver calibre .38 com numeração suprimida, munições de calibre .38, munições de calibre 12, munição de calibre 7,62, dois rádios comunicadores, duas balanças de precisão e a quantia de quase três mil reais em notas diversas,

Durante a ação os indivíduos tentaram fugir, mas foram contidos pelo cerco montado no local. Após os procedimentos legais, os dois presos foram encaminhados ao sistema prisional e o adolescente foi apresentado ao Ministério Público.