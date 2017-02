Divulgados mais detalhes sobre o projeto de aeromóvel na Região Metropolitana

Como divulgado pelo JG nesta semana, um grupo chinês manifestou interesse em investir em mobilidade urbana na Região Metropolitana de Porto Alegre com a construção de um aeromóvel – interligando a Capital aos municípios de Alvorada, Viamão, Cachoeirinha e Gravataí. As tratativas entre executivos do China Railway Engineering Group e o governo federal já iniciaram, de forma preliminar e sob o comando do ministro Eliseu Padilha. Informações preliminares dão conta de que o governo federal cederia a concessão da Trensurb por um período de 30 anos como contrapartida pelo investimento.

Em matéria publicada pelo Metro desta terça-feira (14) apresenta maiores detalhes do projeto. Segundo a publicação, a intenção inclui a troca da frota de trens por veículos novos, além da reforma e manutenção das estações atuais da Trensurb. Na capital, a primeira linha do aeromóvel ligaria o Mercado Público ao Terminal Triângulo. De lá, o passageiro teria a opção de seguir viagem até Gravataí, ou utilizar outra linha em direção a Alvorada. A terceira iria da esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Ipiranga, passando pelo campus central da PUCRS e pelo campus do Vale (UFRGS) até chegar a Viamão. A quarta conectaria o Mercado Público ao bairro Tristeza, passando pelo estádio Beira-Rio.

Segundo a matéria assinada pelo repórter Rafael Sant’Anna, o projeto ainda se encontra no campo das ideias, sem prazos ou custos definidos. Nos bastidores, sabe-se que o ministro Eliseu Padilha gostou do projeto apresentado. Os chineses contam com a pressa do governo federal em abrir mão da Trensurb, que, por ser um sistema deficitário, é visto pelo Planalto como um problema – uma conta que precisa ser encerrada.