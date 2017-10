Dia de EmpregarRS oferta 3,6 mil vagas

O EmpregarRS será realizado nesta sexta-feira, 27 de outubro, em 70 Agências FGTAS/Sine no Estado. O evento exclusivo de intermediação de mão-de-obra da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) oferecerá 3.627 vagas de emprego no Estado, sendo 1.629 na Região Metropolitana e 929 em Porto Alegre. A abertura do evento está marcada para as 9h, na sede do Instituto Federal do RS – Campus Porto Alegre (Rua Cel. Vicente, 281). Nas últimas três edições do EmpregarRS foram atendidos 56.343 trabalhadores no Estado.

O EmpregarRS objetiva promover a inserção de trabalhadores, além de oferecer atividades de orientação profissional e de empreendedorismo. O evento contará com entrevistas para contratação imediata, de modo a aproximar empresas que necessitam contratar profissionais e trabalhadores que buscam uma oportunidade de emprego. “O EmpregarRS será uma grande oportunidade para colocar e recolocar os trabalhadores no mundo do trabalho”, destaca o diretor-presidente da FGTAS, Gilberto Baldasso.

Trabalhadores interessados em participar, gratuitamente, das seleções de emprego devem comparecer ao evento com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Em Porto Alegre, o EmpregarRS será realizado na sede do Instituto Federal do RS – Campus Porto Alegre (Rua Cel. Vicente, 281), das 9h às 16h. No interior do Estado, a relação de locais de realização do evento está na tabela anexa. Os trabalhadores serão cadastrados no sistema Sine para verificação de compatibilidade de perfil de vaga com o conhecimento e a experiência profissional do trabalhador. Em seguida, serão encaminhados para as entrevistas no local do evento.

Confira, a seguir, a relação de Agências FGTAS/SINE participantes: Alegrete, Arroio do Meio, Bagé, Bento Gonçalves, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camaquã, Campo Bom, Canguçu, Canoas, Capão da Canoa, Capão do Leão, Capela de Santana, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Cruz Alta, Dom Pedrito, Erechim, Esteio, Estrela, Frederico Westphalen, Garibaldi, Gravataí, Guaíba, Ibirubá, Ijuí, Lagoa Vermelha, Lajeado, Montenegro, Nova Prata, Novo Hamburgo, Osório, Pantano Grande, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rolante, Rio Grande, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São Borja, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Luz Gonzaga, São Sepé, Sapucaia do Sul, Soledade, Tapejara, Taquara, Torres, Tramandaí, Três Coroas, Três de Maio, Uruguaiana, Vacaria, Venâncio Aires, Veranópolis e Viamão.

O EmpregarRS é promovido pela FGTAS e conta com o apoio de 171 empresas e 99 entidades parceiras até o momento. Em Porto Alegre, o evento conta com os seguintes parceiros: Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Brigada Militar, Corsan, Dmae, Samu e EPTC.

EmpregarRS altera rotina de atendimento nas Agências da capital

Haverá alteração nas rotinas de atendimento das Agências FGTAS/Sine Centro, Azenha e TudoFácil Centro e Zona Sul de Porto Alegre na sexta-feira, 27 de outubro. A medida viabilizará a realização do EmpregarRS. Na data, as Agências FGTAS/Sine TudoFácil Centro e Zona Sul prestarão apenas o serviço de entrega de Carteira de Trabalho durante todo o dia. Já as Agências FGTAS/Sine Centro e Azenha estarão fechadas. Os servidores das unidades atenderão ao público no EmpregarRS. Na capital, o evento será realizado na sede do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Rua Coronel Vicente, 281), das 9h às 16h.