Cultura | Crianças marcam presença no primeiro dia da Feira do Livro

Evento acontece até o próximo domingo e tem entrada gratuita. | Foto: Rodrigo Cassol/ Jornal de Gravataí

Durante esta segunda-feira, oficinas artísticas, contações de histórias, espetáculos teatrais e demais atividades foram realizadas na 31ª edição da Feira do Livro de Gravataí. Porém, quem circulou pelo evento pôde notar a presença de muitas crianças ao longo de toda a estrutura montada na Praça da Bíblia, no Centro da cidade. “Optei por trazer meus alunos a este local para que eles adquiram o gosto pela leitura desde cedo”, contou a professora Quele Geovana da Silva, que trabalha com os alunos do Pré da Escola Municipal Olenca Valente. A criançada também marcou presença nas apresentações culturais, como no espetáculo teatral O Gato de Botas, realizado no Teatro Kledir Ramil.

De acordo com a coordenadora literária da Secretaria Municipal de Cultura, Adriana Emerim, a mudança do local da Feira atraí mais pessoas para o evento. “As pessoas saem da escola ou do trabalho, por exemplo, e podem dar uma passada pela praça”, observou.

Conforme a Secretaria Municipal de Cultura, a expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas visitem a Feira do Livro durante os sete dias de evento. A Feira acontece até o próximo domingo, das 12h às 21h.

Proximidade do Natal anima livreiros

A vendedora de livros Denise Lopes, de 46 anos, afirma que a proximidade com o período natalino auxilia nas vendas. “A expectativa é de que as pessoas comprem livros para presentear parentes e amigos”, observou ela, que possui em seu estande uma sessão especial só com livros de escritores gravataienses.

A professora Leila Teixeira, de 47 anos, adquiriu alguns livros para presentear pessoas próximas. “Gostei do local. É um lugar melhor para circular e para comprar”, disse.

Opções de economia

Há algumas bancas na Feira que concedem desconto de 20% se o pagamento for à vista. Além disso, livros usados, em bom estado, podem ser encontrados a partir de R$ 10. Para as crianças, alguns livros infantis podem ser adquiridos por apenas R$ 1.

Comerciantes comemoram

A vendedora de churros Ana Paula Anterio, de 33 anos, aprovou a nova localização da Feira. “Gostei do novo espaço. Acho que ficou bem localizado. Aqui, há bastante fluxo de pessoas”, contou.

Programação desta terça-feira

12h às 21h: Troca de livros – Espaço Cultural SMCEL

12h às 21h: Exposição de livros de artista – Espaço Cultural SMCEL

13h: Sessão de autógrafos – Contos de Fadas Adaptados – Kemilli Mazurek da Paz, Victória Alvez e Eduarda Rezende (SME/NEE) – Espaço do Autor

13h30 às 17h30: Contação de histórias – Teatro Nó Cego – Tenda de Histórias

13h30 às 17h: Uma Tarde Acessível em Gravataí – Som da Luz – Espaço da Feira – Teatro Kledir Ramil

15h: Sessão de autógrafos – Irobox, de Ítalo José de Oliveira – Espaço do Autor

17h: Espetáculo Teatral Corsários Inversos – Mosaico Cultural – Espaço da Praça

17h: Sessão de autógrafos – Tradicionalismo Gaúcho Organizado, de Paulo Roberto Cirne – Espaço do Autor

18h: Happy Hour – Gabriel – Café Casa dos Açores

19h: Roda de Conversa com a delegada Priscila de Castro – A Mulher pela Mulher: a diferença é o que nos une – Café Casa dos Açores

19h30: Palestra com Paulo Roberto Cirne – Tradicionalismo Gaúcho Organizado – Casa dos Açores do RS

19h30: Sarau Manifesto Poesia – Coletivo Cultural Manifesto Poesia – Espaço da Feira