Concurso público de Gravataí | Provas serão realizadas neste domingo

Locais das provas já foram definidos pela RBO Concursos, organizadora do certame, e estão disponíveis para consulta. | Foto: Prefeitura de Gravataí

As provas de seleção para o concurso público e para o processo seletivo da prefeitura de Gravataí serão realizadas neste domingo. Os locais já foram definidos pela RBO Concursos, organizadora do certame, e podem ser conferidos através do site www.rboconcursos.com.br.

Para os inscritos no concurso público, que possui vagas para o quadro geral de servidores, as provas serão aplicadas no turno da manhã, com os portões sendo abertos a partir das 8h20 e o fechamento às 9h, horário em que iniciam as provas.

Já para os candidatos do processo seletivo, que integram a área da saúde, a aplicação será no turno da tarde. Os portões serão abertos às 14h20 e fecharão às 15h, horário em que começarão as provas.

A organizadora do concurso público e do processo seletivo pede que os candidatos compareçam com, pelo menos, 30 minutos de antecedência do horário de fechamento dos portões. No dia da prova, os candidatos deverão portar o comprovante de inscrição, o boleto bancário pago ou o cartão de convocação junto ao documento original de identidade, caneta esferográfica preta ou azul, lápis preto e borracha.

Os salários variam de R$ 1.183,19 a R$ 12.497,73.