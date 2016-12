Comunidade do Morro do Púlpito visita Asilo Luzia Catarina

Alguns casais do Morro do Púlpito visitaram, no domingo (18/12), o Asilo Luzia Catarina e Lar Oscar Vargas, promovendo um café solidário. Cada um levou um prato para confraternizar com os idosos. Anteriormente, a comunidade promovia um almoço, mas neste ano foi servido um café num gesto de carinho para quem, durante toda uma vida, trabalhou para o sustento de suas famílias.

Neste período do Natal, nos sentimos mais carentes e não custa nada oferecer e receber um pouco deste carinho.

“Para nós, da comunidade, é muito gratificante poder a cada ano realizar um evento como esse”, afirma Nelci Wilborn Nunes Pereira, uma das organizadoras. O gesto de carinho emocionou não apenas os promotores, mas, em especial, os idosos.