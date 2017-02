Casal executado a tiros em Santo Antônio

Um casal foi executado a tiros na madrugada de hoje em Santo Antônio da Patrulha. O fato, conforme informações da Brigada Militar, aconteceu por volta de 3h55min quando indivíduo, ou indivíduos, invadiram uma casa na Rua Espírito Santo, matando um casal no interior da residência. Pelas cápsulas encontradas no local, pelo menos uma pistola .40 foi utilizada na execução. O local foi isolado pela BM. A Polícia Civil fez o levantamento do local até a chegada da Perícia. Os corpos já foram removidos e agora a Polícia Civil, na condição de Polícia Judiciária investiga a ocorrência para descobrir a motivação do crime, tentando também identificar a autoria. Segundo a Polícia, existe suspeita de envolvimento com drogas por parte do casal assassinado, que eram ainda jovens. O casal morava na casa alugada há cerca de um mês, conforme informação do proprietário da mesma. É o terceiro homicídio ocorrido de sexta-feira até agora em Santo Antônio da Patrulha.