Ainda não foi localizado jovem desaparecido no mar

A Central de Comunicação da Operação Golfinho informou há pouco, que ainda não foi localizado o jovem desaparecido no mar ontem (28/01) por volta das 17h45min entre as guaritas 163 e 164, no Balneário da Nova Tramandaí.

O jovem, com 20 anos de idade, entrou no mar e se afastou da praia, imediatamente pedindo socorro. Os salva-vidas tentaram resgatá-lo, mas em seguida o rapaz submergiu, não mais sendo localizado. Testemunhas disseram que um dos salva-vidas saiu do mar bastante emocionado por não ter conseguido resgatar o jovem. A mãe do rapaz, ainda segundo testemunhas, sentiu-se mal, tendo que ser atendida pelo Samu na beira da praia.

Pouco depois um helicóptero da Brigada Militar somou-se às buscas, mas até há pouco o jovem ainda não havia sido localizado. Conforme o Major Everton, que chefia a Comunicação Social da Operação Golfinho, é bem provável que hoje o mar devolva o corpo do jovem, devido à temperatura da água, que é quente nesta época do ano. “Diferentemente do inverno, quando corpos chegam a demorar até três a quatro dias, até que o mar os devolva à praia”, disse o militar.

A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros voltam a alertar aos que frequentam as praias, para os riscos que o mar, muitas vezes aparentemente calmo, apresentam para os banhistas. Outra recomendação é não entrar na água após ingerir bebida alcoólica, pois isso termina prejudicando os reflexos da pessoa. A Operação Golfinho não forneceu a identidade da vítima, mas disse que ele tem residência em Porto Alegre.