A Feira além dos livros | Comerciantes comemoram vendas nos primeiros dias do evento

A 31ª edição da Feira do Livro de Gravataí segue até o próximo domingo, das 12h às 21h, no Centro da Cidade. | Foto: Rodrigo Cassol/JG

Além de incentivar o hábito da leitura para os gravataienses, a Feira do Livro do município também auxilia o comércio local. Esse é o caso de Rodrigo Amaral, de 42 anos, que está instalado na Praça da Bíblia. “As vendas estão boas. Até o momento, vendemos o esperado para os primeiros dias”, contou. Rodrigo, que administra uma barraca de churros, algodão doce e outros produtos alimentícios, é conhecido como Chaves Bola. “Eu escolhi essa fantasia porque o Chaves é um personagem que não sai de moda”, disse.

Para Mário Missena, de 38 anos, que cuida de um food truck, o tempo está ajudando nas vendas. “Começamos com uma boa procura do público. Acredito que o fato de não ter havido chuva tenha contribuído para esse bom começo”, explicou.

Já o vendedor de pipocas Marco Molina, de 71 anos, está na expectativa da chegada do fim de semana. “No sábado e no domingo, um número maior de pessoas deve circular pela feira. Com isso, as vendas aumentarão consideravelmente”, lembrou.

