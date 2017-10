Vendas no shopping de Gravataí crescem 18% em um ano

Em breve, a empresa Pró-Overseas conduzirá o empreendimento de maneira oficial | Foto: Internet/ Reprodução

As vendas nas lojas do Gravataí Shopping Center aumentaram cerca de 18% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A informação foi dada nesta terça-feira pela superintendente do shopping da cidade, Sílvia Rachewsky. Entre os motivos para esse aumento, Sílvia destaca a superação da crise econômica e a revitalização que vem sendo implementada no empreendimento. “Estamos fazendo mudanças para remodelar e dar uma cara nova ao shopping”, contou. O Gravataí Shopping Center informa que, em 2017, houve aumento de 22% do fluxo de veículos na comparação com igual período de 2016.

A mudança

Desde março deste ano, a administração do shopping vem sendo feita de forma judicial. Em breve, a empresa Pró-Overseas conduzirá o empreendimento de maneira oficial. Desde os últimos dias, o antigo Shopping Gravataí passou a adotar o nome de Gravataí Shopping Center. Além disso, um novo símbolo de identificação também passou a ser utilizado. A marca anterior é de domínio do M. Grupo, que deixou de administrar o empreendimento por questões financeiras. Conforme a superintendente, apenas questões burocráticas separam o anúncio oficial por parte da empresa. A Pró-Overseas também administra o Shopping Total, em Porto Alegre, e o Bourbon Shopping, em Novo Hamburgo.