Suspeito de assaltar banco, carro-forte e avião é preso no Oriçó

Na manhã desta segunda-feira (27), policiais da Delegacia de Capturas (DECAP) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), realizaram uma ação no bairro Orico, na cidade de Gravataí, culminando com a prisão de um homem de 47 anos, suspeito de ser assaltante de banco e carro forte, membro de organização criminosa atuante na Capital.

De acordo com o delegado Arthur Raldi, o indivíduo possui diversos antecedentes por crimes de roubos a carros-fortes e instituições bancárias e latrocínios. “Ele também é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa que atua fortemente em Porto Alegre e cidades da região metropolitana”, conta o delegado. Além de diversos crimes cometidos contra instituições bancárias nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o homem é suspeito de roubo de um avião, o qual transportava malotes bancários, fato este ocorrido no município de Caçador, no meio-oeste catarinense, avião que saia daquele município para a cidade de Curitiba/PR.