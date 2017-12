Sindicato da Borracha | Eleição para o Stiab está confirmada para os dias 7 e 8 de dezembro

Após cerca de três décadas, pleito acontecerá com mais de uma chapa na disputa. Empresa Pirelli é a maior do ramo da borracha em Gravataí. | Foto Pirelli/ Divulgação

A participação de uma chapa de oposição no pleito do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha (Stiab) está confirmada. A votação para a composição da nova diretoria do sindicato ocorrerá nos 7 e 8 de dezembro.

A confirmação da participação das duas legendas foi concretizada após o departamento Jurídico da chapa Inovação e Transparência, que faz oposição à atual diretoria do Stiab, entrar com uma ação contra a diretoria do sindicato para reverter a impugnação da sigla. Com isso, as chapas É Nóis, de situação, e Inovação e Transparência, de oposição, disputarão a preferência dos filiados.