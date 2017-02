Shopping informa que vai apresentar relação de lojistas inadimplentes

Após reuniões de lojistas do Shopping Gravataí com entidade representativa da classe, na segunda-feira, e protesto em frente ao Fórum da cidade, na terça, o M Grupo informa que vai apresentar a relação de lojistas inadimplentes à sociedade, em breve. Há duas semanas, o Shopping Gravataí enfrenta corte de energia elétrica por falta de pagamento à RGE. Estima-se que a dívida chegue próximo aos R$ 2 milhões. Enquanto ela não é sanada, geradores estão sendo utilizados para manter o mínimo em operação. Abaixo, a íntegra da nota encaminhada à redação do JG.

“A direção do Grupo está fazendo um relatório financeiro desde 2015 com todos os recebimentos (por loja) e todos os pagamentos até hoje . Qual a inadimplência e quem são os lojistas que não estão pagando os aluguéis. Vão apresentar ao Juiz, a Imprensa e aos lojistas em Assembleia a ser marcada com urgência”.