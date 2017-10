Reunião do Conselhão ocorre na manhã desta quarta

Nesta quarta- feira (25), ocorre a quarta reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Gravataí (CODES). O evento acontece a partir das 8h30, no auditório da Dana, localizado na Rua Ricardo Bruno Albarus, 201, Distrito Industrial, e conta com a presença do prefeito Marco Alba e demais secretários do governo.

Com o objetivo de debater políticas públicas que estejam alinhadas ao bem-estar da comunidade, além de soluções eficazes que contribuam com o desenvolvimento do município, o CODES conta com 45 membros da sociedade civil gravataiense e reúne-se periodicamente para tratar assuntos de interesse da população.

Na reunião, serão discutidos temas como “Plano de turismo para Gravataí”, com o assessor especial de fomento ao turismo Iuri Camargo, além da apresentação do “APP Time Bus e sistema de monitoramento da frota”, com o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Alison Silva. “Empreendimentos e implantação no município”, com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Cláudio dos Santos, será outro tema a ser apresentado aos conselheiros.