Pirelli é obrigada a reintegrar dois funcionários

Nas três fábricas brasileiras, empresa conta com cerca de 10 mil colaboradores | Foto: Site Pirelli/ Reprodução

A juíza titular da 4ª Vara do Trabalho de Gravataí, Márcia Carvalho Barrili, deferiu liminar determinando a reintegração de dois trabalhadores dispensados pela Pirelli nos meses de março e abril deste ano. De acordo com o documento, os desligamentos dos funcionários Israel Schmitt do Amaral e Olavo Silveira Júnior foram realizados de forma “discriminatória”. A decisão foi tomada no último dia 5.

“Embora seja direito diretivo do empregador denunciar os contratos de trabalho de seus empregados sem justa causa, tal não pode ser motivada por atos discriminatórios ou ilegais, que visem (inclusive) a impedir garantias constitucionais”, diz o texto. Conforme os funcionários, ambos “possuem atuação que se opõe à diretoria que se perpetua no Sindicato de sua categoria profissional há mais de 25 anos e que, por isso, foram despedidos”, afirmam em documento.

A Pirelli alega que “a despedida não tem qualquer relação com os fatos trazidos pelos funcionários, mas sim pela redução de quadro em face da queda nas vendas”. A empresa aponta, ainda, que “quanto a Israel do Amaral, este estava vinculado à produção de Pneus Gigantes e Radial (UPGR), setor que sofre com o mercado em baixa, especialmente no mercado Norte Americano (EUA), maior consumidor e com produção abaixo da capacidade de maquinário e mão de obra disponível”. Em relação ao funcionário Olavo Júnior, a organização sustenta que “este estava vinculado à produção de Pneus Moto, setor que sofre com o mercado em baixa, e encontra-se acumulando uma grande redução da produção, gradativamente”, diz o texto.

Em resposta, a decisão da juíza diz que “a tese da organização – de redução da produção de pneus nas áreas de trabalho dos reclamantes – não encontra eco nos documentos por ela juntados. As listas de desligamentos juntadas não apontam para despedidas em número significativo de empregados nos setores dos autores do processo para então corroborar com sua tese”, argumentou.

Oposição ao Sindicato

Após análise do conteúdo anexado ao processo, a magistrada constatou que os afastamentos ocorreram devido aos colaboradores terem demonstrado insatisfação com as ações da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha (STIAB). “A farta documentação juntada aos autos nos processos dos reclamantes não deixam dúvidas da oposição que estes faziam em face da atual diretoria do Sindicato e a intenção efetiva de concorrer a cargo eletivo”, afirma Márcia Barrili. A juíza relata, ainda, que “os mesmos documentos juntados apontam que havia grande pressão aos empregados que pretendessem concorrer em chapa de oposição, com ameaças concretizadas de que aqueles que assim atuassem teriam seus contratos de trabalho rescindidos”, finaliza.

Procurado por nossa equipe, o STIAB afirmou que, pelo fato de o processo estar tramitando em segredo de justiça, não pode se manifestar.

Para o advogado dos trabalhadores, Deiviti Dimitrios, as demissões foram antidemocráticas. “Isso remonta aos tempos antigos, dos escravos, onde os direitos não eram iguais para todos. Isso é inconstitucional e atende aos interesses de minorias”, enfatizou.

Multa por descumprimento

A decisão afirma que “fixa-se multa diária de R$ 300 para o caso de descumprimento da decisão em quaisquer de seus termos e para cada um dos autores”.

Próximos passos

Após o deferimento da liminar pela juíza Márcia Carvalho Barrili, o mandado de segurança, que é o recurso utilizado pela Pirelli, deverá ser julgado nos próximos meses.