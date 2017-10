Outubro Rosa | Lançamento de vídeo institucional é realizado no shopping

Produção será exibida antes de todas as sessões de cinema do shopping durante todo o mês de outubro | Imagem: Reprodução

O vídeo institucional da campanha Outubro Rosa em Gravataí foi apresentado na tarde deste domingo antes de uma sessão de cinema realizada no shopping da cidade. Com duração de aproximadamente um minuto, o vídeo traz relatos de mulheres que enfrentaram e venceram o câncer de mama.

A primeira dama de Gravataí, Patrícia Alba, explicou a importância de alertar as pessoas sobre o tema. “Com a campanha, queremos chamar a atenção das mulheres e dos homens para que lembrem de cuidar da saúde. Se diagnosticado cedo, o câncer de mama tem mais de 90% de chance de ser curado”, lembrou.

Para a superintendente do shopping de Gravataí, Silvia Rachewsky, a campanha serve para provocar as pessoas. “A população precisa dar uma maior atenção ao tema. A gente sempre acha que esse tipo de coisa nunca vai acontecer conosco”, disse. O vídeo será exibido antes de todas as sessões de cinema do shopping durante todo o mês de outubro.

O câncer

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros são mais lentos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no ano passado foram verificados cerca de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil.