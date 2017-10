Outubro Rosa | Desfile das Vitoriosas é realizado no shopping

No final do evento, vitoriosas cantaram para o público presente | Foto: Rodrigo Cassol

No início da noite desta quarta-feira, 33 mulheres que venceram o câncer de mama desfilaram no Gravataí Shopping Center. Ao som de suas músicas favoritas, as vitoriosas cruzaram a passarela e cumprimentaram as centenas de pessoas que acompanhavam o evento. A primeira-dama de Gravataí, Patrícia Alba, que é a madrinha da campanha Outubro Rosa, afirmou que é possível vencer a doença. “O câncer de mama não pode mais ser considerado uma sentença de morte. Essas mulheres que desfilaram hoje estão aí para provar isso”, contou. A festividade integra o calendário de atividades do Outubro Rosa no município.

Para a vice-presidente do Clube de Mães Esperança, Rosana Lopes, que estava presente no evento, a autoestima é parte fundamental no tratamento da doença. “Acredito que a autoestima colabora para que a mulher que se encontra nessa situação consiga vencer a doença. A família é parte fundamental nesse processo”, disse.

Como procurar ajuda

Conforme explicou o secretário da Saúde de Gravataí, Laone Pinedo, as mulheres devem se prevenir e procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima ao seu bairro. “Em um primeiro momento, a mulher é consultada por um médico em uma das Unidades. Se for do entendimento do médico, ela será encaminhada ao Pronto Atendimento para a realização do exame de mamografia. Se for diagnosticada com a doença, a paciente será encaminhada a um hospital de referência, sob os cuidados do Estado”, contou Pinedo. O secretário lembra que, para a primeira fase desse processo, não há fila de espera no município.

Vitoriosas

Simone Chaves (esquerda), 42 anos, disse sentir-se mais viva do que nunca. “Estar nesse desfile após uma luta de cinco anos contra o câncer é uma vitória”, comemorou. Já Sandra Fernandes, 65 anos, diz que o momento é de felicidade. “Precisamos mostrar para todas as mulheres que é importante realizar exames de prevenção”, falou.

O câncer

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros são mais lentos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, no ano passado foram verificados cerca de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil.

Iniciativa começou em 2015

A primeira edição do Desfile das Vitoriosas foi realizada em 2015. Na oportunidade, 25 mulheres, que também venceram a doença, desfilaram no shopping da cidade.