Outubro Rosa | Campanha terá realização de palestras e exames gratuitos

Autoridades municipais e pessoas ligadas à causa do combate ao câncer de mama prestigiaram o evento | Foto: Rodrigo Cassol/ Jornal de Gravataí

Em evento realizado na noite desta segunda-feira na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Gravataí (Sindilojas), foi lançada oficialmente a campanha Outubro Rosa no município. Autoridades municipais e pessoas ligadas à causa do combate ao câncer de mama prestigiaram o evento. Para Patrícia Alba, primeira-dama de Gravataí e madrinha da campanha, o momento é de celebração. “Fico emocionada com a demonstração de envolvimento das pessoas. Queremos chamar a atenção de todos para essa questão de saúde pública”, destacou. Para o médico Marcelo Leone, presente na cerimônia, a prevenção do câncer de mama se dá com o diagnóstico precoce. “Exames de rotina realizados regularmente são muito importantes”, completou.

Durante todo o mês de outubro, agendamentos de mamografia, realização de exames e demais atividades serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde e em outros locais. Para o prefeito da cidade, Marco Alba, a campanha tem um significado especial. “Atitudes como essa sempre dão visibilidade a um tema tão delicado. Queremos conscientizar as pessoas para a prática de exames”, disse. Durante o evento, o vídeo de divulgação da campanha foi exibido.

Agendamento gratuito

Em Gravataí, é possível agendar gratuitamente o exame de mamografia. A consulta pode ser realizada em qualquer uma das 28 unidades de saúde do município.

Programação

Confira o cronograma completo das atividades do mês clicando aqui.