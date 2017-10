Nível do Rio Gravataí aumenta; tendência é de baixa nas próximas horas

De acordo com estudo da Defesa Civil de Gravataí, 70% dos alagamentos e enchentes do Rio Gravataí são causados pelo descarte irregular de lixo | Foto: Defesa Civil/ Reprodução

Na tarde deste sábado, o fluviômetro usado para medir a altura das águas do Rio Gravataí marcava 4,30 metros. Segundo o coordenador da Defesa Civil em Gravataí, Paulo Roberto Almeida, o rio continua recebendo água dos arroios que ficam nas proximidades. “O Arroio Demétrio, na região do bairro Itatiaia, inundou. Por isso, a água desceu para o Gravataí”, explicou. Segundo Almeida, a tendência é de que o nível do rio baixe nas próximas horas. “Ele está com uma vazão boa. O rio já recebeu uma grande quantidade de água e a tendência agora é que ela diminua”, disse. Apesar disso, a altura registrada às 17h de ontem não foi a maior dos últimos anos. “Entre os dias 26 e 28 de setembro de 2015, o rio registrou a marca de 6,24 metros”, contou o coordenador.

Descarte irregular causa 70% dos alagamentos

De acordo com estudo da Defesa Civil de Gravataí, 70% dos alagamentos e enchentes do Rio Gravataí são causados pelo descarte irregular de lixo. “As pessoas jogam sofá, galhos de árvores, animais mortos, etc. Estamos sempre fazendo trabalho de conscientização. As pessoas precisam se conscientizar”, disse Paulo Roberto.

Ocorrências

Desde o início das chuvas que atingiram o Estado na última semana, a Defesa Civil de Gravataí atendeu a quatro chamados. No caso mais recente, três famílias receberam roupas e alimentos na Rua Araguaia, no bairro Jardim do Cedro. O trabalho foi realizado em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município. Ninguém ficou desabrigado em decorrência das chuvas.

Próximos dias

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), a chuva deve voltar a Gravataí na tarde da próxima quarta-feira, quando pancadas de chuva localizadas poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas.