Nesta terça | Falta de água atingirá Gravataí e Cachoeirinha a partir das 21h

Previsão de normalização do serviço em Gravataí é para o fim da tarde de amanhã. Em Cachoeirinha, a volta do abastecimento deverá ocorrer no início da tarde desta quarta-feira | Foto: Internet/ Reprodução

Uma interrupção no abastecimento de água atingirá 56 bairros de Gravataí e Cachoeirinha a partir das 21h desta terça-feira. A falta de água acontecerá devido a reparos que serão feitos em uma adutora rompida na Avenida General Flores da Cunha, em Cachoeirinha. Devido ao grande fluxo da via, o conserto deverá ser finalizado no início da madrugada desta quarta-feira. A previsão de normalização do serviço em Gravataí é para o fim da tarde de amanhã. Em Cachoeirinha, a volta do abastecimento deverá ocorrer ainda no início da tarde desta quarta-feira.

A Companhia Riograndense de Sanemenrto (Corsan) informa que, após o término do serviço, poderão ocorrer oscilações na pressão da água, e a normalização do abastecimento se dará gradualmente. Em algumas ocasiões, a previsão de normalização do abastecimento poderá sofrer alterações em decorrência de imprevistos na execução do serviço.

Confira os bairros que ficarão sem abastecimento:

Gravataí

Moradas do vale I, II e III, Águas Claras, Dona Helena, Antônio Carlos Jobim, Parque dos Eucaliptos, Planaltina, Esplanada, parte do Garibaldino, parte da Bonsucesso, Bom Princípio, São Judas Tadeu, Parque Florido, Bom Fim, Vila Rica, Parque do Sol, Cruzeiro, Vila Elisa, Sítio Santa Fé, Vila Central, Vila Cruzeiro II, Parque Olinda, Vila São Luiz, Monte Belo, São Jerônimo e Nossa Chácara.

Cachoeirinha

Parque da Matriz, Jardim Atlântico, Monte Carlo, Princesa Isabel, Condomínio Piacenza, Condomínio Villagio Di Venezia, Condomínio Villas Di Vicenza, Ravenna, Firenze, Jardim Colinas, Navegantes, Moradas do Bosque, Jardim do Bosque, Granja Esperança, Túnel Verde, Betânia, Santa Cruz, Bom Princípio, Vista Alegre, Anair, Chácara das Rosas, Fátima, Jardim dos Estados, Cachoeirinha I, Chico Mendes, Canarinho, Marechal Rondon, Nova Cachoeirinha e Espírito Santo.