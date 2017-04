Marco Alba assume a Prefeitura e inicia seu segundo mandato

Cerimônia oficial de posse ocorreu na manhã da última sexta-feira (7)

Foram quatro meses de espera a mais que as demais cidades, mas finalmente o município tem um prefeito definitivo. Em situação jamais vista antes no município e com uma eleição atípica no início do ano, o atual prefeito garantiu a reeleição e finalmente assumiu o cargo para o seu segundo mandato. Em cerimônia oficial realizada na manhã da última sexta-feira (7), na Câmara de Vereadores, o prefeito interino Nadir Rocha (PMDB) transmitiu a posse para Marco Alba (PMDB) e seu vice Áureo Tedesco (PSDB). Com mais de 48 mil dos votos válidos, a chapa vencedora no último dia 12 de março, através das garantias legais do poder público, enfim pôde fazer valer a vontade da população.

No encontro também estiveram presentes o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, o deputado federal Jones Martins, o deputado estadual Juvir Costella, a ex-governadora Yeda Crusius e demais autoridades locais. Na ocasião o vereador Alex Tavares (PMDB) também retransmitiu o cargo de presidente da Câmara para o então prefeito interino, Nadir Rocha (PMDB).

Diego da Costa