Kits gratuitos para TV digital estão disponíveis em Gravataí

No dia 31 de janeiro de 2018, sinal analógico das televisões será desligado no município | Foto: Seja Digital/ Reprodução

Já estão disponíveis nas sedes dos Correios em Gravataí kits gratuitos com antena para TV digital, conversor e controle remoto. Os equipamentos, distribuídos pela empresa Seja Digital, responsável pela migração do sinal analógico para o sinal digital, são destinados aos beneficiários de programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros.

Para ter direito a retirar o kit, o cidadão deve possuir o Número de Identificação Social (NIS) e agendar a retirada para uma das agências dos Correios de Gravataí, através do site www.sejadigital.com.br/kit ou pelo telefone 147. A ligação é gratuita.

Segundo a empresa Seja Digital, em Gravataí, 3.951 pessoas já retiraram o benefício. No total, 19.774 cidadãos podem agendar a retirada dos equipamentos. De acordo com a empresa, “a distribuição dos kits busca garantir o acesso ao sinal digital pela população com menor poder aquisitivo, que não tem facilidade para adquirir os aparelhos por conta própria”.

Sinal analógico será desligado

No dia 31 de janeiro de 2018, o sinal analógico das televisões será desligado em Gravataí. Para continuarem assistindo à TV após o desligamento do sinal, é preciso que todos tenham equipamentos adequados. Conforme a empresa Seja Digital, até dezembro de 2018, mais de 1.300 cidades brasileiras terão o sinal analógico dos canais de TV aberta desligado.

Informações

Para esclarecimentos sobre o processo de substituição do sinal analógico de TV pelo digital e de distribuição dos kits, acesse a página www.sejadigital.com.br ou ligue gratuitamente para o número 147.