Inscrições para concurso público de Gravataí começam no dia 25

A Prefeitura de Gravataí realizará concurso público para contratação de funcionários. Os salários vão de R$ 1.183,19 até R$ 12.265,42. As inscrições podem ser feitas no site www.rboconcursos.com.br a partir das 8h do dia 25 de setembro e se encerram às 23h59 do dia 20 de outubro. A taxa de inscrição varia entre R$ 50 e R$ 130.

Cargos disponíveis: Agentes comunitários, Auxiliar em Saúde Bucal da ESF, Motorista – SAMU, Técnico em Enfermagem da ESF, Técnico em Saúde Bucal da ESF, Cirurgião Dentista da ESF, Enfermeiro da ESF, Enfermeiro de Urgência e Emergência, Médico da ESF, Médico de Urgência e Emergência, Vigia de Escola Municipal, Agente Administrativo II, Agente de Apoio em Educação Especial, Fiscal de Posturas, Motorista, Orientador Social, Professor da Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental – AEE, Secretário de Escola, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Topógrafo, Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Jornalista, Médico, Médico Gastroenterologia Pediátrica, Médico Infectologia Pediátrica, Médico Neurologia Pediátrica, Médico Psiquiatria da Infância e Adolescência, Médico Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Médico Cardiologista, Médico Dermatologista, Médico do Trabalho, Médico Epidemiologista, Médico Fisiatra, Médico Geriatra, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Hematologista, Médico Infectologista, Médico Nefrologista, Médico Neurologista, Médico Ortopedista e Traumatologista, Médico Otorrinolaringo-logista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Plantonista Psiquiatra, Médico Pneumologista, Médico Proctologista, Médico Radiologista, Médico Reumatologista, Médico Urologista, Procurador Jurídico, Professor de Ensino Fundamental Letras/Libras.