Gravataí conta com mais 8 profissionais do Mais Médicos

Em todo o Rio Grande do Sul, 1.138 profissionais já atuam pelo programa | Foto: Mais Médicos/ Divulgação

Por: Jacson Dantas

Desde segunda-feira, 153 profissionais brasileiros formados no exterior começaram a atuar na atenção básica de 93 municípios gaúchos por meio do Programa Mais Médicos. Destes, oito em Gravataí e dois em Cachoeirinha. Ainda nesta semana, será definido em qual unidades básicas de saúde eles irão atuar. Com esse reforço, somando também àqueles com diplomas do país, já são 8.316 brasileiros no programa, o que representa 45,6% do total. Em todo o Rio Grande do Sul, 1.138 profissionais já atuam pelo Mais Médicos.

“Este momento é importante para o Brasil e para os brasileiros. Estamos avançando e tenho certeza que vamos oferecer mais qualidade na saúde e na atenção básica com a participação desses novos profissionais no programa Mais Médicos”, ressaltou o ministro da Saúde, Ricardo Barros, na segunda-feira.

Durante o mês de setembro, os novos médicos passaram pelo módulo de acolhimento realizado em Brasília (DF). Os profissionais participaram de oficinas educacionais sobre temas diversos, como legislação referente ao Sistema Único de Saúde (SUS), protocolos clínicos de atendimento do SUS, língua portuguesa e código de ética médica. Por fim, os intercambistas realizaram uma avaliação de conhecimento, necessária para a aprovação do profissional participante.