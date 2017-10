Exclusivo | Vereadores envolvidos em ação de impugnação se manifestam

Até que haja uma decisão final, legisladores continuam com suas cadeiras na Câmara | Foto: Internet/ Reprodução

Na última quinta-feira, em uma ação promovida pelo Ministério Público (MP), a Justiça Eleitoral de Gravataí determinou a cassação de três vereadores da cidade e de mais outras 27 pessoas, entre suplentes e dirigentes partidários. A decisão da juíza Quelen Van Caneghan afirma que houve fraude na composição da lista de candidatos apresentada pela coligação “Gravataí Melhor para se Viver”, composta pelos partidos PSD e PRTB na eleição de outubro do ano passado. O entendimento é de que houve registro fictício de duas mulheres para atingir a cota feminina de 30%, que é exigida pela legislação. Os vereadores envolvidos são Dimas Costa, Bombeiro Batista e Dilamar Soares, todos do Partido Social Democrático (PSD).

Em fevereiro, o Jornal de Gravataí publicou que, para chegar a essa conclusão, a Justiça conduziu uma investigação que apurou que as ditas candidatas com nomes de urna “Simone Santos” e “Cátia de Souza” não receberam nenhum voto na eleição de outubro de 2016. Além disso, não possuíam material de campanha, não promoveram anúncios e tampouco postagem em redes sociais. No tocante a gastos de campanha, a pedido do MP, o cartório eleitoral constatou que a “candidata” Simone nada arrecadou e nada gastou. Por sua vez, a “candidata” Cátia arrecadou R$ 798,85, quantia insignificante para um candidato em campanha eleitoral.

Questionado sobre o assunto, o vereador Dimas Costa explicou por telefone, nesta segunda-feira, que as duas mulheres envolvidas no caso desistiram de participar do pleito. “Uma delas desistiu de concorrer e não comunicou o partido. A outra candidata disse que não iria mais concorrer para apoiar a sua irmã. Porém, após algum tempo, a ex-candidata muda o discurso, afirmando que sequer sabia a sigla do partido”, contou. Dimas falou que respeita a decisão judicial, mas afirma que “a sentença não pode se basear apenas em um depoimento, e que não possui provas”, disse. “Vou pedir ao meu advogado para que tente retirar o segredo de justiça. Quero um processo transparente para todos”, finalizou.

Já o vereador Bombeiro Batista, quando perguntado sobre a ação, afirma que a responsabilidade do caso é do partido. “Entrei no final do prazo hábil para concorrer. Por este motivo, não participei das convenções partidárias. Não tive contato com essas duas mulheres”, contou.

Em contato com o gabinete parlamentar de Dilamar Soares, nossa equipe não conseguiu falar com o vereador.

Márcia Lahude, chefe da Zona Eleitoral nº 173, de Gravataí, explicou os próximos passos da ação. “A sentença foi publicada nesta segunda-feira em primeira instância. Os acusados têm até às 19h da próxima quinta-feira para apresentarem recurso”, explicou. Até que haja uma decisão final, os vereadores continuam com suas cadeiras no Legislativo municipal.