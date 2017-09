CPI do Ipag | “Temos que buscar a verdade sobre o Instituto”, afirma presidente da Câmara

Declaração foi dada durante café da manhã com jornalistas realizado nesta quinta-feira | Foto: Gabriel Siota Ganzer/ Câmara de Vereadores de Gravataí

O presidente da Câmara de Vereadores de Gravataí, Nadir Rocha (PMDB), esteve reunido com profissionais da comunicação para um café da manhã nesta quinta-feira. Na oportunidade, Nadir falou sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar as contas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Gravataí (Ipag). “Temos que saber os motivos que fizeram o Instituto, nesses últimos 21 anos, chegar a um momemnto muito perigoso. Precisamos buscar a verdade sobre o Ipag para proteger os funcionários do municipio”, enfatizou o presidente.

A CPI do Ipag, que é composta pelos vereadores Alan Vieira (PMDB), Bombeiro Batista (PSD) e Rosane Bordignon (PDT), tem prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 90.

Nadir lembrou, ainda, que a Câmara utiliza menos da metade do orçamento previsto pela Constituição, e que faz repasses de verbas não utilizadas à prefeitura. O peemedebista também destacou outras ações do Legislativo municipal, como a cartilha ‘Gravataí contra as drogas’.